Bebé morre misteriosamente durante férias nos EUA

Durante umas férias em agosto de 2021, Boris e Lydie Lavenir viveram um verdadeiro pesadelo: a bebé de 19 meses, Enora, morreu de repente.

De acordo com The Washington Post, Lydie, a mãe da bebé, encontrou a filha morta com o rosto azul e a espumar da boca, duas horas depois de a ter posto a dormir a sesta na casa que alugaram através da plataforma Airbnb, em Wellington, Florida, nos EUA.

A autopsia realizada pelo médico forense e um exame toxicológico revelaram que a bebé tinha ingerido uma quantidade letal de fentanil.

Não se sabe como consumiu fentanil

Fentanil é uma droga opioide que é 50 vezes mais poderosa do que a heroína pura e 100 vezes mais forte do que a morfina. Foi categorizada pelas autoridades norte-americanas como uma ameaça para a saúde pública.

A investigação não encontrou vestígios de fentanil na casa e os pais da bebé, de acordo com os relatórios policiais, deram negativo nos exames toxicológicos.

Foram interrogados três inquilinos que estiveram antes de Boris e Lydie na casa e um deles admitiu ter feito uma festa onde usaram cocaína no balcão da cozinha, mas não foi possível relacionar essas drogas com a fentanil que matou a bebé.

No relatório da autópsia da Enora reportaram que não conseguiram "determinar como a bebé ingeriu fentanil", e que "por isso, não podiam determinar uma causa provável de abuso ou negligência que tenha levado à morte da bebé. Atualmente, a causa da morte é considerada acidental".

Procedimentos criminais sobre a morte da bebé

Na ausência de procedimento criminal, a família tentou ações judiciais contra a Airbnb, o proprietário e gerente da propriedade, e o inquilino que tinha organizado a festa. A família alega que os antigos inquilinos deixaram fentanil na casa e que a propriedade não foi limpa após essa festa.

Thomas Scolaro, o advogado da família, explicou que a principal preocupação não era encontrar a origem da droga que matou a bebé, mas mostrar "que o Airbnb não limpou e não tinha medidas de segurança para a família".

A Airbnb não comentou o acidente, mas mandaram as condolências à família, de acordo com The Washington Post, o proprietário e o anterior inquilino culparam os pais pelo ocorrido.