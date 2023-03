Recusou desviar-se para deixar passar ciclista, que acabou por cair para a estrada e ser atropelada. Um vídeo, que está a ser partilhado pela SkyNews, mostra como tudo se passou. A polícia reconhece que o “caso é difícil” e que uma morte podia ter sido evitada.

Recuemos até ao dia 20 de outubro de 2020 à localidade de Huntingdon, a cerca de 100 quilómetros de Londres. Nessa tarde, Auriol Grey, de 49 anos, circulava no passeio quando se cruzou com Celia Ward, que seguia no mesmo passeio mas em sentido contrário e de bicicleta.

Mas, como mostra um vídeo partilhado pela SkyNews, ao ver Celia, de 77 anos, aproximar-se, Auriol reclama – “saia do passeio” - e não se desvia um milímetro para deixar passar a ciclista. E, quando se cruzam, Celia acaba por tombar e cair para a estrada, onde foi atropelada mortalmente por um carro.