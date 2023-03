Três mortos e 35 mil deslocados em inundações na Malásia

As inundações que estão a afetar o sul da Malásia, na sequência de chuvas fortes, causaram pelo menos três mortos e 35 mil deslocados, segundo divulgaram esta sexta-feira as autoridades do país.

O estado mais afetado é Johor, no sul da Malásia, com mais de 31 mil pessoas a serem transferidas para 209 abrigos temporários, de acordo com a agência nacional de gestão de catástrofes malaia.

Um casal de idosos foi encontrado sem vida em casa, na quinta-feira, e um homem morreu, na quarta-feira, após ser arrastado por uma corrente de água, disse à polícia a agência de notícias estatal Bernama.

As inundações estão também a afetar cerca de três mil pessoas nos estados de Pahang, Negeri Sembilan e Melaka, e, em menor grau, em Sarawak, na parte malaia da ilha de Bornéu.

A autoridade meteorológica do país asiático prevê que as fortes chuvas continuem entre esta sexta-feira e sábado em Johor, além de continuarem a afetar várias zonas de Pahang.

A Malásia tem duas estações chuvosas: uma causada pela monção de sudoeste, entre maio e setembro, e a outra pela monção de nordeste, de outubro a março, que é a mais severa e afeta geralmente a parte oriental da península e a ilha de Bornéu.