As concentrações de microalgas no oceano têm aumentado nos últimos anos. Um estudo publicado na revista Nature prova este crescimento e aponta as causas. O maior problema são as toxinas que algumas espécies possuem.

Entre 2003 e 2020, foram analisadas mais de 760 mil imagens de satélite. Nas causas do aumento de microalgas no oceano estará a subida da temperatura da água do mar e a poluição.

A proliferação das algas torna-se num problema mundial uma vez que porque pode criar bolsas nos oceanos sem oxigénio, provocando a morte a outros organismos que por lá passem.

O estudo da Nature mostrou ainda que nas regiões do Alasca, Canárias e Maldivas houve um aumento destes fenómenos. Em contrapartida, terão enfraquecido nas zonas tropicais e subtropicias do hemisfério norte.