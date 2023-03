Desastre ferroviário na Grécia: 10 mil pessoas protestaram nas ruas contra o Governo

O Papa Francisco rezou este domingo, no Vaticano, pelos mortos e feridos do acidente ocorrido na Grécia entre dois comboios. Em Atenas, milhares de pessoas manifestaram-se exigindo responsabilidades ao Governo.

O protesto terminou em violentos confrontos com a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo aos cocktails molotov lançados pelos manifestantes.

Em frente ao Parlamento de Atenas, o dia foi mais um de contestação. Cerca de 10 mil pessoas, entre jovens e trabalhadores ferroviários, exigiram segurança e acusaram o Governo de ser responsável pelo acidente entre dois comboios, esta terça feira.

Papa dirigiu orações às vítimas do acidente

O Papa Francisco referiu que os seus pensamentos e orações estavam com as 57 vítimas mortais, com as famílias e com os sobreviventes da tragédia.

O primeiro-ministro grego já pediu desculpa às famílias das vítimas. Depois de o Governo ter falado de um erro humano, quem protesta nas ruas diz que as vidas perdidas são o custo do desinvestimento nas estruturas ferroviárias.