Pyongyang pede à ONU que ajude a pôr fim a manobras militares de Seul e Washington

Pyongyang apelou à Organização das Nações Unidas para pedir a Seul e Washington que interrompam as manobras militares conjuntas, informou este domingo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

"A ONU e a comunidade internacional terão de pedir aos Estados Unidos e à Coreia do Sul para pararem imediatamente com os comentários provocadores e os exercícios militares conjuntos", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Kim Son Gyong, num comunicado divulgado pela KCNA.