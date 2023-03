Mais de 100 menores encontrados em camião abandonado no México

Mais de 100 menores desacompanhados foram encontrados, esta segunda-feira, dentro de um camião abandonado no estado de Veracruz, no México.

De acordo com o Instituto Nacional de Migração mexicano citado pela Reuters, além das 103 crianças, 212 adultos da Guatemala, Honduras, El Salvador e Equador foram encontrados no camião.

As crianças serão colocadas sob custódia pelo sistema de serviços familiares de Veracruz enquanto os outros migrantes serão processados para determinar o seu estatuto legal no México, segundo o Instituto Nacional de Migração do México.

No início do ano foram encontradas 57 crianças não acompanhados da Guatemala

No início deste ano, as autoridades mexicanas encontraram 57 menores não acompanhados da Guatemala num posto de controlo perto da fronteira entre os EUA e o México e outros 20 menores não acompanhados num grupo de americanos, na sua maioria centro-americanos, no estado de Chiapas.