"Futuros desperdiçados por crenças de ódio": discurso de Schwarzenegger denuncia antissemitismo

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, usou as redes sociais para denunciar o crescente antissemitismo e outras formas de discriminação, depois de uma visita recente ao antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polónia.

“Quando andas por um sítio como Auschwitz, sentes um peso tremendo”, disse o ator nascido na Áustria. “Há lembranças em todo o lado dos horrores que aconteceram ali.”

Num vídeo publicado no YouTube, Schwarzenegger descreveu as provas visuais das atrocidades que aconteceram no campo de concentração, onde mais de um milhão de judeus foram mortos: “O peso nas tuas costas atinge-te logo no início, mais pesado do que qualquer agachamento que já fiz. E nunca desaparece.”

“É o sentimento de História, de milhões de vozes que foram silenciadas há várias décadas a pedirem que não olhes apenas para os seus sapatos, mas para passares algumas horas neles e imaginares que estiveste ali.”

O ator de 75 anos dirigiu depois a sua mensagem a todos aqueles que “tropeçaram na direção errada”.

“Se já ouviste algumas conspirações sobre judeus ou pessoas de qualquer raça, género ou orientação, e pensaste: ‘Isso faz sentido’. Quero falar contigo se já pensaste que alguém é inferior e está atrás de ti por causa da sua religião, cor de pele ou sexo.”

Schwarzenegger continuou o discurso, dizendo que viu “demasiadas pessoas a desperdiçar o seu futuro por crenças de ódio”: “Por isso, quero falar contigo antes que encontres os teus arrependimentos no final do caminho.”

No vídeo, o ator falou ainda sobre o pai, um membro do partido Nazi, que lutou na II Guerra Mundial, chamando-o de “um homem destruído”.

“Para além da culpa e dos ferimentos, eles sentiam-se como perdedores. Não só porque perderam a guerra, mas também porque caíram numa ideologia horrível. Eles foram enganados e levados por um caminho que terminou em miséria. Eles foram levados a acreditar numa ideia que se as suas vidas só podiam ficar melhores se piorassem outras vidas. Isso destrói-te... é o caminho dos fracos. Nunca houve um movimento de sucesso baseado no ódio.”

O discurso completo de Schwarzenegger pode ser visto aqui.