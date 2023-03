Síria acusa Israel de atacar aeroporto que recebe ajuda humanitária

A Síria acusou esta terça-feira Israel de ter atacado com mísseis o Aeroporto Internacional de Aleppo, que foi desativado para aí aterrarem aviões com ajuda internacional destinada às vítimas dos sismos, informou o funcionário agência de notícias síria SANA.

"Às 02:07 [23:07 de segunda-feira em Lisboa], o inimigo israelita realizou um ataque aéreo com mísseis desde o Mar Mediterrâneo contra o aeroporto de Aleppo, que causou danos materiais", disse à SANA uma fonte militar não identificada.

A província de Aleppo, no noroeste, foi uma das mais atingidas pelos terramotos de 06 de fevereiro e o aeródromo que serve a capital da província recebeu parte da ajuda humanitária enviada pela comunidade internacional.

"A agressão ocorre no meio de uma situação catastrófica que esta província síria vive, como resultado dos terramotos que a sacudiram, no dia 06 de fevereiro. Aviões de ajuda humanitária destinados aos afetados pousam neste aeroporto", denunciou.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma Organização Não-Governamental (ONG) com sede no Reino Unido e uma ampla rede de colaboradores no terreno, confirmou a ação israelita, em comunicado, e lembrou que o Aeroporto Internacional de Aleppo foi alvo de outro ataque com mísseis no ano passado.

Na ocasião, o impacto causou danos materiais significativos e obrigou à suspensão temporária do tráfego aéreo, segundo a nota.

Este é o quarto ataque deste tipo lançado pelas forças israelitas este ano.

O Estado judeu costuma atacar o território sírio com relativa frequência, considerando a presença de grupos armados libaneses uma ameaça à sua segurança.