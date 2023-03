Sismo de magnitude 6 registado no sul das Filipinas

Um sismo de magnitude 6 na escala Richter atingiu esta terça-feira o sul das Filipinas, sem registo de vítimas mortais, mas com autoridades locais a alertar para possíveis danos materiais e réplicas.

O sismo, de pouca profundidade, ocorreu por volta das 14:00 (06:00 em Lisboa), a poucos quilómetros do município de Maragusan, na província montanhosa de Davao de Oro, na ilha de Mindanao, no sul do arquipélago, de acordo com o instituto geológico dos EUA (United States Geological Survey, USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.