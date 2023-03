"Por um mundo mais inclusivo": Guterres apela à ação urgente para apoiar mulheres

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou esta quarta-feira à ação urgente para apoiar as vidas e os direitos das mulheres e das meninas "por um mundo mais inclusivo, justo e próspero" para todos.

Num artigo de opinião divulgado esta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, no jornal Público, António Guterres sublinha que o progresso dos direitos das mulheres está a desaparecer, destacando que segundo previsões mais recentes, serão precisos mais 300 anos para alcançar a plena igualdade de género.

"Atualmente, a sucessão de várias crises, desde a Guerra na Ucrânia à emergência climática, afeta em primeiro lugar de forma mais dura as mulheres e as meninas. E como resultado do retrocesso mundial da democracia, os direitos das mulheres sobre os seus corpos e sobre a autonomia das suas vidas estão a ser questionados e negados", realçou.