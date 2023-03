Vaga de calor na Austrália: termómetros ultrapassam os 40ºC em algumas regiões

Depois de dois anos de chuvas torrenciais e cheias, o leste da Austrália está a sofrer com uma vaga de calor.

Em várias localidades do país, os termómetros estão a ultrapassar os 40 graus celsius.

Há dezenas de incêndios ativos e as autoridades alertam para a possibilidade de os fogos alastrarem nos próximos dias.

O calor extremo levou as autoridades a fecharem as escolas do ensino básico e a proibirem os fogos de artifício, churrascos, queimadas e uso de máquinas agrícolas.

Os meteorologistas dizem que as temperaturas altas vão continuar, acompanhadas de vento forte, o que pode complicar ainda mais o combate aos incêndios.