Deputado brasileiro usa peruca para "gozar" com transgéneros e agora arrisca mandato

Um deputado brasileiro do partido de Jair Bolsonaro, Nikolas Ferreira, atacou mulheres feministas e pessoas transgénero num discurso na Câmara de Deputados, no Dia Internacional da Mulher. Tem o mandato em risco e enfrenta um inquérito do Ministério Público Federal Brasileiro.

Durante um discurso no plenário da Câmara dos Deputados na comemoração do Dia Internacional da Mulher, Nikolas Ferreira, o mais votado do Brasil em 2022, colocou uma peruca loira para criticar a população transgénero.

No discurso, disse ironicamente que "se sentiu mulher" com a peruca e que "as mulheres estão a perder espaço para homens que se sentem mulheres".

O Brasil, que criminalizou o crime de transfobia em 2019, manteve-se em 2022, pelo 14.º ano consecutivo, como o país onde transsexuais e travestis mais são assassinados do mundo.