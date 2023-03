Executivo de farmacêutica condenado a prisão nos EUA por venda de opiáceos

Um ex-alto executivo de uma importante farmacêutica norte-americana foi condenado quarta-feira em Nova Iorque a mais de dois anos de prisão por conspirar para vender opiáceos a farmácias, que depois os distribuíam a traficantes e toxicodependentes.

Laurence Doud, que durante anos dirigiu a empresa Rochester Drug Cooperative (RDC), é o primeiro responsável de uma companhia farmacêutica condenado num processo criminal pelo papel desempenhado na crise de opiáceos nos Estados Unidos.

Após ser declarado culpado por um júri no ano passado, Doud, de 79 anos, foi esta quarta-feira condenado por um juiz nova-iorquino a 27 meses de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de 100.000 dólares.

"Laurence Doud preocupava-se mais com o seu vencimento do que com a sua responsabilidade, como Presidente do Conselho de Administração da RDC, de impedir que perigosos opiáceos chegassem a farmácias, traficantes de drogas e pessoas com problemas de toxicodependência", declarou num comunicado o procurador federal Damian Williams.