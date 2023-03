Milhares de georgianos manifestam-se contra polémica lei

A polícia georgiana utilizou na noite desta quarta-feira gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes concentrados em frente ao Parlamento no centro de Tbilissi, após ter ordenado que abandonassem do local.

De acordo com a agência noticiosa georgiana Interpress, as forças policiais conseguiram dispersar os manifestantes, havendo registo de diversos feridos.

Pouco antes, as forças policiais tinham recorrido a canhões de água para tentar terminar com o protesto de milhares de pessoas, que pelo segundo dia consecutivo voltaram a denunciar um projeto-lei que consideram ameaçar os media e as organizações não-governamentais no pequeno país do Cáucaso.

Durante o dia, as manifestações contra o projeto-lei, considerado "antidemocrático" pela oposição, decorreram na capital Tbilissi, em Batumi, em Telavi e noutras cidades georgianas.

O que diz a polémica lei?

O texto, apoiado pelo partido Sonho Georgiano, no poder, exige que qualquer organização que receba mais de 20% do seu financiamento a partir do estrangeiro seja registada como "agente estrangeiro", para evitar elevadas multas.

O registo obrigará estas organizações a apresentarem regularmente relatórios financeiros e as autoridades poderão sancioná-las e inclusive proibi-las no caso de irregularidades.

Os críticos do projeto-lei argumentam que recorda a lei aprovada há uma década pela Rússia, que permite ao Estado reprimir e proibir as opiniões críticas da oposição, organizações não-governamentais (ONG), meios de comunicação e ativistas de direitos humanos, ao classificá-los como "agentes estrangeiros".

O maior protesto decorreu na capital georgiana, onde na noite de terça-feira os confrontos entre a polícia e cerca de 7.000 manifestantes resultaram em 66 detidos e meia centena de polícias feridos, segundo fontes oficiais.

Apesar das críticas no país, nos Estados Unidos e na União Europeia (UE), 76 deputados georgianos apoiaram na terça-feira o projeto de lei, que só obteve 13 votos contra, um desfecho que motivou violentos protestos junto ao Parlamento nacional.

Presidente apoia manifestantes: “Estou convosco”

A Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, que se encontra nos Estados Unidos, manifestou publicamente o seu apoio aos manifestantes.

"Dirijo-me a vós, que vos encontrais na avenida Rustaveli. Hoje encontro-me em Nova Iorque e perante mim está a Estátua da Liberdade. Ela é o símbolo pelo que sempre a Geórgia lutou. Estou convosco, porque vós representais a Geórgia livre", assegurou.

Em declarações à televisão, a chefe de Estado sublinhou que a lei "foi redigida sob as ordens de Moscovo" e defendeu "a retirada do projeto".