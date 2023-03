Uma criança raptada pela mãe biológica em outubro de 2018, nos Estados Unidos (EUA), foi encontrada viva e saudável pelo FBI, em fevereiro, no México, anunciou a entidade.

Aranza Maria Ochoa Lopez desapareceu no dia 25 de outubro de 2018, num centro comercial em Vancouver, no Estado norte-americano de Washington. Tinha quatro anos na altura. Estaria numa visita supervisionada com a mãe biológica quando foi raptada, avança a Sky News.

A criança tinha sido colocada numa casa de acolhimento, em 2017, devido a queixas de abusos físicos pela mãe.

A mãe foi detida em 2019, quase um ano depois do desaparecimento, em Pueblo, no México. Em janeiro de 2021, admitiu que raptou a criança. Foi condenada a um ano e oito meses de prisão. No entanto, o paradeiro de Aranza Maria Ochoa Lopez continuou desconhecido.

Agora com oito anos, foi encontrada pelo FBI, em fevereiro, em Michoacán, no México. Regressou esta semana aos EUA, escoltada por agentes especiais.