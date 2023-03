Manifestação em Paris: focos de incêndios nas ruas e confrontos com a polícia

A França está a atravessar o sétimo dia de manifestações este sábado contra o plano de aumento da reforma criado pelo Presidente Macron. As greves que estão a decorrer afetam refinarias, transportes públicos e recolha de lixo. Milhares de pessoas indignadas saíram às ruas para contestar as mudanças ao sistema de pensões e reformas. Há registo de pequenos focos de incêndio e confrontos com as autoridades, como relata o correspondente da SIC em Paris, Guilherme Monteiro.

A principal alteração proposta pelo Presidente Macron passa por aumentar a idade mínima de reforma dos atuais 62 anos para os 64 anos.

Os sindicatos franceses acusaram o Governo de "brincar com o fogo" ao ignorar a forte contestação social às alterações ao sistema de pensões e reformas, considerando que a posição do executivo francês é "uma provocação".

O principal argumento do executivo francês é o de que é preciso garantir o equilíbrio financeiro do sistema de pensões até 2030 e explica que, se nada for feito, dentro de 10 anos, o défice será de cerca de 150 milhões de euros.

De acordo com números do Ministério do Interior, espera-se que até 1 milhão de pessoas participe em mais de 200 marchas pelo país enquanto o Senado continua a rever a reforma, com uma possível votação do texto da Câmara Alta do Parlamento prevista para domingo à noite (12 de Março).