Papa Francisco diz que mulheres são "o primeiro material descartável" no mundo de hoje

O Papa Francisco considerou este sábado que as mulheres são "o primeiro material descartável" no mundo de hoje, acrescentando que os abusos e a violência contras mulheres é "uma praga" e tem de ser combatida.

"A dignidade e os direitos fundamentais de qualquer pessoa têm de ser respeitados: educação, trabalho, liberdade de expressão, e por aí em diante", disse o chefe máximo da igreja católica, citado pela agência italiana de notícias, a ANSA, e apontando que esta necessidade é particularmente válida no caso das mulheres.

Falando nas vésperas da celebração dos 10 anos do seu pontificado, que se assinala na segunda-feira, o Papa Francisco defendeu o papel das mulheres na sociedade:

"Não deixemos sem voz as mulheres vítimas de abuso, de exploração, de marginalização e pressão desnecessária", defendeu. Depois, acrescentou: "Sejamos nós a voz da sua dor e denunciemos fortemente as injustiças a que estão sujeitas, muitas vezes em contextos que as privam de qualquer possibilidade de defesa ou redenção".