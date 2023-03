Coreia do Sul e EUA iniciam exercícios após Coreia do Norte lançar mísseis

As Forças Armadas da Coreia do Sul e as tropas e norte-americanas destacadas para a península iniciaram esta segunda-feira exercícios militares conjuntos de larga escala, um dia após o Norte ter lançado dois mísseis.

Os exercícios, que têm a designação de 'Freedom Shield', decorrerão durante 11 dias e são as manobras militares de maior duração já realizadas pelos países.

Com estas manobras, as maiores em cinco anos, os dois países procuram enviar uma mensagem à Coreia do Norte, que ameaça desenvolver o seu programa nuclear.

Os exercícios irão concentrar-se no "ambiente de segurança em mudança" devido à crescente agressividade da Coreia do Norte, disseram os aliados.

Os militares sul-coreanos revelaram no início de março que, antes destes exercícios conjuntos, forças especiais de Washington e Seul organizariam manobras militares para simular ataques de precisão a instalações importantes na Coreia do Norte.

Pyongyang lançou dois mísseis de cruzeiro de um submarino "na madrugada" de domingo, a partir da baía de Kyongpho, na província de Hamgyong do Sul, no nordeste do país, avançou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.