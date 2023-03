Um avião russo chocou com um drone dos EUA, esta terça-feira, sobre águas internacionais no Mar Negro, confirma o comando europeu das Forças Armadas dos EUA confirmou o ocorrido.

A colisão aconteceu quando um de dois caças russos que voavam na área atingiu uma das hélices do drone.

"A aeronave MQ-9 estava a fazer operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi intercetada e atingida por uma aeronave russa, resultando num acidente e na perda completa do MQ-9", diz James B. Hecker, comandante das forças norte-americanas na Europa.

Em comunicado, o comando europeu das Forças Armadas dos EUA explica que dois caças russos Su-27 intercetaram o drone. Os russos "despejaram combustível e voaram à frente do MQ-9", várias vezes, de forma "imprudente e pouco profissional", refere.

James B. Hecker garante ainda, no mesmo comunicado, que os EUA e os aliados vão continuar a operar no espaço aéreo internacional.

"Pedimos aos russos que se comportem de maneira profissional e segura", acrescenta.

As forças armadas dos EUA classificam o ato como "inseguro e pouco profissional", que demonstra “falta de competência” e "quase causou a queda" dos dois aparelhos. Washington já tinha condenado a colisão, que considerara "imprudente".

As interceções russas na zona são comuns. No entanto, as autoridades destacam-na por ser "pouco segura, pouco profissional e imprudente".

A colisão, que aconteceu ao início da manhã desta terça-feira, está a ser investigada.