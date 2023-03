Coreia do Sul acusa Pyongyang de testar míssil balístico

Os chefes do Estado-Maior Conjunto sul-coreano indicaram que o lançamento ocorreu na terça-feira de manhã, mas não forneceram mais pormenores, como a distância que o míssil percorreu.

No dia anterior, Pyongyang tinha declarado que testara o disparo de dois mísseis de cruzeiro a partir de um submarino.

Estes lançamentos de mísseis norte-coreanos surgem depois de as Forças Armadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul terem iniciado, na passada segunda-feira, as suas maiores manobras conjuntas no terreno nos últimos anos.