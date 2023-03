Dois mortos e nove feridos após carrinha atropelar pedestres no Quebeque, Canadá

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas depois de uma carrinha ter atropelado esta segunda-feira pedestres que caminhavam junto a uma estrada em Amqui, cidade a leste do Quebeque, adiantaram as autoridades canadianas.

Uma porta-voz da polícia daquela província referiu que pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo duas em estado grave, noticiou a agência Associated Press (AP).

O motorista da carrinha, de 38 anos, entregou-se à polícia e foi detido, suspeito de atropelamento fatal e fuga, revelou a porta-voz Hélène St-Pierre, citada pela agência France-Presse (AFP).

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do atropelamento, acrescentou.

Uma autoridade canadiana ligada ao processo, que falou sob a condição de anonimato, assegurou à AP que o acidente não está relacionado com terrorismo ou segurança nacional.

O incidente ocorreu pelas 15:00 (19:00 em Lisboa) em Amqui, uma cidade a cerca de 350 quilómetros a nordeste do Quebeque.