Mundo comemora primeiro dia contra islamofobia. Porque é importante assinalar a data?

O Dia Internacional contra a Islamofobia assinala-se na quarta-feira pela primeira vez, numa altura em que a ONU considera que o preconceito contra muçulmanos atingiu "proporções epidémicas".

A data comemorativa do Dia Internacional contra a Islamofobia - 15 de março - coincide com o quarto aniversário do massacre de Christchurch, na Nova Zelândia, onde 51 muçulmanos neozelandeses foram assassinados por um militante de extrema-direita.

De acordo com a ONU, islamofobia é um medo, preconceito e ódio aos muçulmanos que leva à provocação, hostilidade e intolerância através de ameaças, assédio, abuso, incitação e intimidação tanto 'online', quanto 'offline'.

O dia internacional foi decretado pela Assembleia Geral da ONU no ano passado, após um relatório da organização concluir que a islamofobia atingiu "proporções epidémicas".O relatório da ONU, que teve por base questionários europeus realizados em 2018 e 2019, mostrou que quase quatro em cada dez pessoas tinham opiniões desfavoráveis sobre os muçulmanos. Já em 2017, 30% dos norte-americanos viam os muçulmanos "de uma forma negativa", acrescentou o relatório.

Após o 11 de setembro suspeitas e ataques contra muçulmanos aumentaram

Após os