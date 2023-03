Suécia e Finlândia podem aderir à NATO em momentos distintos, admite primeiro-ministro sueco

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, admitiu a possibilidade de a Finlândia entrar para a NATO mais cedo do que foi inicialmente previsto, inclusive, antes da Suécia.

Esta terça-feira, o chefe do Executivo sueco assumiu que as probabilidades de Helsínquia integrar a Aliança Atlântica mais cedo do que Estocolmo aumentaram nas últimas semanas.

Sublinhou que a adesão sueca é apenas uma questão de tempo, mas admitiu que a entrada dos dois países possa acontecer em momentos distintos.

Candidatura foi apresentada em 2022

No ano passado as duas nações candidataram-se à NATO, mas enfrentaram desde logo objeções por parte da Turquia que se manifestou com maior veemência contra a adesão da Suécia.

Ancara justificou a decisão ao afirmar que os dois Estados abrigam elementos de grupos que classifica como terroristas.

Negociações foram retomadas

Para além da Turquia, a Hungria também se tem manifestado reticente relativamente à entrada da Suécia e da Finlândia na aliança. Apesar disso, na passada semana as negociações foram retomadas em Bruxelas e a entrada dos dois países pode obter luz verde num futuro próximo.