Ajudar o planeta: os cinco hábitos que pode adotar a partir de hoje

A vida do planeta é cada vez mais importante. O ambiente precisa da nossa ajuda e, apesar de não parecer, se fizermos pequenas mudanças no nosso quotidiano, o impacto poderá ser grande.

O relatório sobre o clima de 2022 do Centro de Informação Ambiental revela alguns dados preocupantes. A temperatura média da superfície terreste, em 2022, foi a sexta mais elevada desde que há registo. Se está pronto para começar a abraçar uma vida sustentável, agora é a altura certa. Conheça cinco medidas que pode adotar para reduzir a sua pegada de carbono:

Mude de produtos de utilização única para reutilizáveis

Os produtos de uso único são convenientes, mas essa conveniência é má para o ambiente. Garrafas de plástico, pratos de papel, sacos de plástico e recipientes de alimentos irão muito provavelmente parar a um aterro sanitário e lá permanecerão durante anos.

É fácil substituir estes artigos por alternativas reutilizáveis. A melhor parte é que eles oferecem melhor funcionalidade, como, por exemplo, sacos de mercearia reutilizáveis.

Quanto aos produtos de higiene pessoal, que são essenciais, podemos fazer escolhas mais responsáveis. Já existem muitas alternativas no mercado: Copos e pensos menstruais reutilizáveis, desodorizante sem desperdício e algodão de bambu são apenas algumas.

Consumo de energia

A Administração de Informação sobre Energia norte-americana indicou que 60% da eletricidade produzida por grandes instalações de produção em 2022 provinha de combustíveis fósseis. O envolvimento em práticas responsáveis e de energias renováveis é uma boa forma de ajudar a reduzir o impacto que estes combustíveis fósseis têm no ambiente.

Substitua as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED em toda a casa e vai gastar mais no inicio, mas duram mais tempo e poupam energia. Logo, verá uma redução na conta da eletricidade. Se quiser um impacto maior, considere investir em painéis solares.

Práticas alimentares amigas do ambiente

Há um mito de que como os alimentos são orgânicos, deitá-los fora é bom, mas quando os alimentos acabam num aterro sanitário, libertam gás metano durante o processo de decomposição.

Comece a reduzir o desperdício limitando a quantidade de alimentos que guarda na cozinha. O objetivo é comprar apenas o que pretende consumir nos dois ou três dias seguintes.

A compostagem é outra forma de reduzir os seus desperdícios alimentares. Pode fazer a compostagem de quase tudo o que come ou cultiva e todo esse material devolve nutrientes saudáveis ao solo.

Se tiver possibilidade de cultivar a própria fruta e vegetais, essa é uma ótima forma de reduzir a sua pegada de carbono. Isto, juntamente com a compra de carne e produtos locais, ajuda a diminuir a quantidade de energia gasta no cultivo comercial e no transporte de alimentos.

Reciclar

Muito do que se deita fora não é realmente reciclado. Além disso, o processo requer uma energia significativa e é por isso importante fazer-se uma reciclagem inteligente.

Lavar sempre os restos de comida dos materiais recicláveis e nunca deitar as sobras de comida em contentores de reciclagem. Se não o fizer, há uma boa hipótese de tudo acabar num aterro sanitário.

Exclua os sacos de plástico de mercearia do seu caixote da reciclagem. Muitas instalações não os podem processar porque encravam o seu equipamento. Em vez disso, procure locais de entrega que recolham sacos de plástico para uma reciclagem adequada.

Nunca deite fora resíduos perigosos como pilhas, lâmpadas ou produtos de limpeza doméstica. Estes têm de ir para um centro local de eliminação de resíduos.



Faça da segunda mão a primeira escolha

A compra de artigos em segunda mão significa que está a contribuir para a redução da energia utilizada para produzir novos materiais e também está a manter esses artigos fora do aterro sanitário.

A compra de roupa em segunda mão ajuda a apoiar a moda circular, mas este movimento envolve um processo de produção de alta qualidade com foco na utilização de materiais reimportados.

O vestuário em segunda mão é apenas a ponta do icebergue. A compra de mobiliário usado e reequipado, livros e joias é uma ótima forma de reduzir o volume dos aterros e de diminuir os gases de efeito de estufa.

Quando se trata de ajudar o ambiente, não há tempo melhor do que o presente. Reduzir a nossa pegada de carbono é um dever se quisermos ver o nosso planeta recuperar.