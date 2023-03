Forte sismo atinge Afeganistão, abalo sentido no Paquistão e na Índia

Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Ritcher atingiu esta terça-feira o Afeganistão, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. Foram sentidos fortes abalos no país e nos vizinhos Paquistão e Índia.

De acordo com a Reuters, há, pelo menos, três vítimas mortais - duas no Afeganistão, na província de Laghman, e uma criança de 13 anos no Paquistão. No distrito de Swat, no Paquistão, pelo menos 150 pessoas ficaram feridas e os hospitais declararam estado de emergência. Também as unidades de saúde do Afeganistão estão em alerta.

O epicentro do sismo foi registado no nordeste do Afeganistão, na cordilheira Hindu Kush. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o abalo foi sentido numa área de 1.000 quilómetros por, aproximadamente, 285 milhões de pessoas no Paquistão, Índia, Uzbequistão, Tadjiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão e Turquemenistão.

À AFP, uma moradora de Cabul, capital afegã, disse que nunca tinha sentido um abalo tão forte na vida. “Foi assustador”, afirmou. Khatera, de 50 anos, foi obrigada a fugir do prédio onde mora, no quinto andar.

No ano passado, um sismo de magnitude de 6,1 na escala de Richter no Afeganistão matou mais de 1.000 pessoas.