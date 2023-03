Tiroteio em escola do Texas provoca um morto, atirador foi detido

Um estudante menor de idade abriu fogo numa escola na área de Dallas na manhã desta segunda-feira, matando um aluno e ferindo outro, antes de ser detido pelas autoridades.

Segundo o chefe da polícia de Arlington, Al Jones, um estudante do sexo masculino baleado morreu no hospital e a vítima do sexo feminino está a receber tratamento médico depois de ter sido atingida de "raspão" por estilhaços, que causaram ferimentos que não ameaçam a vida.

No Texas, pessoas condenadas por assassinato capital podem ser sentenciadas à morte.

O tiroteio começou no campus de uma escola secundária no subúrbio de Arlington por volta das 07:00 locais, antes que muitos alunos chegassem para o primeiro dia de regresso às aulas depois das férias de primavera, explicou a polícia e responsáveis da escola.

Outro estudante foi preso no local e acusado de homicídio, disse Al Jones em conferência de imprensa, horas depois da ocorrência, escusando-se a identificar o nome do atirador por ser menor de idade, revelando que está num centro de detenção juvenil na área.

O chefe da polícia adiantou ainda que foi recuperada a arma utilizada no crime, mas permanecem desconhecidos o motivo dos disparos e onde conseguiu a arma.

A porta-voz do Distrito Escolar Independente de Arlington, Anita Foster, disse que a escola foi encerrada durante o tiroteio e que os autocarros escolares, e outros alunos que chegavam à escola, foram desviados do campus antes do início das aulas.

A polícia disse que concluiu a busca na escola às 10:40 locais.