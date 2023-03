Pai pela primeira vez aos 90 anos: tartaruga ameaçada traz boas notícias à espécie

Uma tartaruga ameaçada de extinção foi pai pela primeira vez aos 90 anos no Zoológico de Houston, no Estado norte-americano do Texas, de acordo com órgãos de comunicação locais.

Mr. Pickles foi pai de três filhotes de tartarugas: Dill, Gherkin e Jalapeño.

As três pequenas tartarugas distinguem-se pela cor da carapaça, sendo o Jalapeño o mais escuro, o Dill o mais claro e o Gherkin tem um ponto branco no centro.