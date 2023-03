Embaixada de Israel em Portugal fechada "até nova ordem"

Na sequência da reforma do sistema judicial, que procura limitar os poderes do Supremo Tribunal, transferindo competências judiciais para as mãos dos políticos, a União de Sindicatos em Israel decidiu avançar com uma greve. A paralisação abrange as embaixadas israelitas e a de Portugal não é exceção.

A informação foi avançada pela rádio TSF e entretanto partilhada nas redes sociais da Embaixada de Israel em Portugal.

“Devido à decisão da União de Sindicatos em Israel - para a qual todas as embaixadas israelitas são instruídas a parar de trabalhar e a entrar em greve - a Embaixada será fechada hoje até nova ordem”, lê-se na publicação.