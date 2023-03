Pelo menos três crianças morreram após tiroteio numa escola católica nos EUA

“Não sabemos quem ela é neste momento” , disse o porta-voz do departamento de Polícia de Nashville, Don Aaron.

Um tiroteio numa escola católica privada em Nashville, no Tennessee, deixou várias vítimas esta segunda-feira. A polícia tentou controlar a agressora, uma jovem mulher, mas acabou por morrer, dizem as autoridades locais. Pelo menos seis pessoas morreram, entre estas três crianças.

O corpo de bombeiros de Nashville disse no Twitter que foi chamado ao local e que existem múltiplos feridos.

A polícia de Nashville começou a receber chamadas que indicaram a presença de um atirador numa escola católica.

Três alunos foram declarados mortos após chegarem ao Hospital Infantil Monroe Carell Jr., em Vanderbilt.

A “Covenant School”, fundada em 2001, é um ministério da Igreja Presbiteriana do Pacto em Nashville com cerca de 200 alunos, de acordo com o site da escola. Sabe-se que a instituição serve a pré-escola até à 6.ª classe e realizou um programa de treino de tiroteio em 2022, informou a WTVF-TV.