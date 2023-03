Mundo

Ana Obregón recorre a barriga de aluguer e é mãe aos 68 anos

Jon Nazca

O caso voltou a reacender a polémica sobre as barrigas de aluguer em Espanha e já vários ministros se manifestaram. O recurso a este método é ilegal no país e a apresentadora Ana Obregón viajou para os EUA, onde foi fotografada à saída do hospital.