Mais de 30 mortos no incêndio de um ferry nas Filipinas

Um incêndio num ferry no sul das Filipinas matou pelo menos 31 pessoas, disse um governador regional na quinta-feira num novo balanço de vítimas do desastre de quarta-feira. Foram encontrados mais 18 mortos nos destroços carbonizados do barco.

O Lady Mary Joy 3 fazia a ligação entre a cidade de Zamboanga, na ilha de Mindanao, e a ilha de Jolo, na província de Sulu, quando o incêndio deflagrou o que levou "muitos passageiros a saltarem para o mar”, disse à AFP Nixon Alonzo, responsável regional pela gestão de desastres.

A Guarda Costeira filipina e pescadores conseguiram resgatar 195 passageiros e 35 tripulantes. Entretanto 18 corpos foram encontrados no navio, disse à AFP o governador de Basilan, Jim Salliman, acrescentando que a origem do incêndio ainda é desconhecida.

“Primeiro registámos 13 mortos, depois 18, que agora totalizam 31 mortos”, acrescentou.

Salliman disse que o número de desaparecidos pode ser maior, já que o número de passageiros a bordo do navio era maior do que os 205 oficialmente registados..

O comandante da Guarda Costeira filipina, Rejard Marfe, contou à AFP que “as pessoas entraram em pânico porque estavam a dormir quando o incêndio começou”.

À medida que o fogo se espalhava, o capitão deixou o navio encalhado “para que mais pessoas pudessem sobreviver e fosse mais fácil nadar até a costa”.

As Filipinas, um arquipélago de mais de 7.000 ilhas, tem um sistema de transporte marítimo precário, com barcos a viajar sem regulamentação, frequentemente sobrelotados.