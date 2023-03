"Pode usar as mãos": rei Carlos III faz queijo na sua primeira visita oficial ao estrangeiro

O rei Carlos III e a rainha consorte Camilla estão em Berlim na primeira visita de Estado desde que ascenderam ao trono há quase oito meses. Depois de uma reunião com diplomacia alemã, esta quinta-feira de manhã, o rei Carlos III foi até ao campo para visitar um projeto da eco-aldeia Brodowin.

Na quinta biológica, a cerca de 80 quilómetros a nordeste de Berlim, o monarca britânico teve a oportunidade de fazer queijo.

"E porque todos nós desinfetamos as nossas mãos, pode ir lá com as suas mãos. É normal e habitual. Nós não usamos luvas. Usamos sempre as mãos", disse o responsável pela quinta, Ludolf von Maltzan.