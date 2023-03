Atriz Gwyneth Paltrow absolvida

A atriz Gwyneth Paltrow, que estava acusada de ter abalroado um médico num acidente de ski em 2016, no luxuoso complexo de Deer Valley, no estado do Utah, foi absolvida esta quinta-feira.

Terry Sanderson, de 76 anos, tinha movido uma ação judicial contra a atriz norte-americana, onde esta era acusada de o ter abalroado numa pista de ski, provocado lesões cerebrais e partido costelas. O médico pedia uma indemnização que rondava os 300.000 dólares, e que chegou a ser de 3,3 milhões de dólares.

Já Gwyneth Paltrow tinha uma versão contrária e alegava que não tinha sido ela a causar o acidente, mas sim o médico.

No depoimento, Paltrow explicou que, no momento do acidente, "entraram dois skis entre os skis dela, o que a obrigou a abrir as pernas, e depois um corpo pressionou-a". Os dois acabaram por cair, com Paltrow em cima de Sanderson.

"Eu não causei o acidente, não posso ser culpada por nada que lhe tenha acontecido posteriormente", concluiu a atriz.

O júri do tribunal de Utah, constituído por oito pessoas, deu razão a Gwyneth Paltrow e decidiu por unanimidade que Sanderson era culpado e que a atriz não tinha causado o acidente.

Gwyneth Paltrow ganhou um dólar - valor simbólico que tinha pedido no processo - e, sete anos depois, este caso parece ter terminado.