A Universidade de Ciências Médicas do Arkansas considerou o evento de grandes dimensões com múltiplas vítimas após tornado “catastrófico” ter atravessado Little Rock esta sexta-feira, segundo a CBS.

Até agora, 600 pessoas estão feridas, segundo as autoridades, após um tornado ter passado pela cidade de Little Rock, em Arkansas.

Há relatos de vários carros que foram projetados e árvores arrancadas pela raiz à medida que o tornado atravessou a cidade, sendo a que tem mais habitantes na região.

Quase 70 mil pessoas ficaram sem energia durante a tarde, tendo sido um apagão que se estendeu até ao estado vizinho de Oklahoma.

No aeroporto da cidade, passageiros e funcionários abrigaram-se nas casas de banho.

Segundo a Reuters, o tornado deve-se ao uma “explosão” de clima primaveril extremo que percorreu grande parte dos Estados Unidos, ameaçando principalmente a região central do país, do Texas até Chicago, com perigosas tempestades e tornados.

Este evento ocorre uma semana depois das tempestades que desencadearam um tornado que devastou a cidade de Rolling Fork, no Mississipi, destruindo cerca de 400 casas e causando 26 vítimas mortais.

O serviço meteorológico emitiu alertas de tornado desde o Texas até ao norte de Wisconsin.