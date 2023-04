Pelo menos um morto e feridos numa explosão em São Petersburgo

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas em São Petersburgo, na Rússia, na sequência de uma explosão num café. Um comandante ligado ao Grupo Wagner estaria a discursar no local.

O Ministério dos Assuntos Internos confirma que a vítima mortal é um conhecido blogger e militar russo, Vladen Tatarsky.

Fontes do Ministério russo contou à agência de notícias RIA que alguém terá entrado no “Street Bar Cafe” com um dispositivo explosivo escondido numa estátua oferecida a Tatarsky como presente.