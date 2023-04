A Sexta-feira Santa é celebrada por todo o mundo católico de formas únicas, mas também semelhantes, seja numa ponta do globo ou noutra.

Em Roma, o frio impediu o Papa Francisco de presidir à Via Sacra, na noite passada, no Coliseu da capital italiana.

A via sacra, uma das cerimónias mais emblemáticas da semana santa, foi acompanhada por milhares de pessoas em Roma.

Pela primeira vez, desde que foi eleito, o Papa Francisco não participou, por causa do frio, e por ordem dos médicos, depois de ter estado internado com uma infeção respiratória.

Este ano, os textos foram escritos a partir de testemunhos de migrantes, refugiados e vítimas da guerra ou do tráfico humano.

Na Venezuela, num dos bairros mais pobres de Caracas, os católicos encenaram o caminho da cruz. Uma tradição com 40 anos e que junta milhares de pessoas nas ruas.

Também no continente americano, na Nicarágua, centenas de católicos saíram às ruas para participarem na via sacra, apesar da proibição do Governo, que quer impedir as procissões.

No fim receberam a bênção do arcebispo de Manágua.

O Governo da Nicarágua, suspendeu os laços diplomáticos com a Santa Sé, no mês passado, depois do Papa Francisco ter dito que o executivo liderado por Daniel Ortega, é uma ditadura grosseira.

Este sábado, as cerimónias da Páscoa continuam por todo o mundo. No Vaticano, o Papa Francisco vai presidir à vigília pascal.