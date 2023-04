Ativistas pelo clima bloqueiam estrada que liga Suíça a Itália

Seis ativistas pelo clima colaram-se na principal estrada que liga o norte da Suíça à Itália. Os manifestantes, com idades entre os 19 e os 60 anos, pararam o trânsito durante meia hora e acabaram por ser detidos.

O protesto exige que o Governo suíço leve a sério as mudanças climáticas e torne sustentáveis os edifícios do país até 2035.

A manifestação surge numa altura em que a temperatura do país está a subir mais do dobro do que a média global, fazendo com que os glaciares derretam de forma mais acelerada.