Coreia do Norte testa drone nuclear subaquático que pode criar tsunami radioativo

A Coreia do Norte voltou a testar um drone subaquático com capacidade nuclear, conforme noticiaram os meios de comunicação social do Estado.

O teste serviu para verificar a fiabilidade do sistema e a capacidade de ataque que, de acordo com Pyongyang, permite criar um tsunami radioativo.

O drone subaquático, chamado de "Haeil-2" (cuja tradução é “tsunami”), foi lançado de um porto no nordeste do país e fez uma trajetória oval durante 71 horas, de forma a simular um lançamento a uma distância de mil quilómetros.

O regime de Kim Jong-Un diz que esta capacidade é essencial para dissuadir ações militares inimigas e ameaças.