Vários feridos em desmoronamento de edifício em Marselha

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, no desmoronamento de um edifício de quatro andares no centro de Marselha, adiantaram as autoridades locais.

"Pelas 00:04 (23:00 em Lisboa) um edifício desmoronou-se na rua Tivoli e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes" na mesma rua, disse o presidente da câmara da segunda cidade francesa aos jornalistas.

"Um incêndio que deflagrou nos escombros impede o envio de cães e equipas para procurar eventuais vítimas", acrescentou Benoît Payan, dizendo ser "preciso que nos preparemos para termos vítimas" salientou o autarca, precisando que cinco pessoas de imóveis vizinhos ficaram feridas.

O incêndio "continua em curso e está a ser extremamente difícil de controlar", indicou.

"Temos cerca de uma centena de homens no terreno, a prioridade é obviamente apagar o fogo e limpar os escombros para encontrar pessoas que possam estar presas debaixo dos escombros", disse o vice-almirante dos bombeiros marítimos de Marselha.

Os edifícios adjacentes foram evacuados como medida de segurança e as ruas em redor do edifício, foram isoladas.

"A causa do desmoronamento ainda não foi determinada", referem a polícia, bombeiros e funcionários municipais.

A primeira-ministra francesa já lamentou o incidente. Nas redes sociais, Elisabeth Borne garante estar a acompanhar a situação e assegurou, desde já, todo o apoio aos habitantes de Marselha. Ainda hoje, informa, o ministro do Interior deslocar-se-á ao local.