China vai ser ultrapassada pela Índia como país mais populoso do mundo

A China vai ser ultrapassada pela Índia como o país mais populoso do mundo ainda esta semana. No final do ano passado e de acordo com o gabinete de estatísticas oficial de Pequim, perdeu 850 mil habitantes.

Esta é a maior queda na população chinesa em 60 anos, desde o ano da Grande Fome na China, e é a grande consequência da política chinesa do filho único,

imposta durante 35 anos pelo regime de Pequim, entre 1980 e 2015.

Desde então, mesmo com incentivos à natalidade, os chineses continuam a ter poucos filhos, numa crise demográfica agravada pela pandemia covid-19, que fechou o país e fez disparar a taxa de mortalidade para a maior em 47 anos.

A China poderá perder 109 milhões de pessoas nas próximas três décadas, mais do triplo da última previsão de 2019, enquanto na Índia acontece o contrário.

Já com 1,4 milhões de habitantes, o país deve assistir nas próximas décadas à explosão da população urbana, com quase metade da população com menos de 25 anos.

China e Índia juntos representam mais de um terço de toda a população mundial.