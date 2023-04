As imagens da intensa erupção do vulcão Shiveluch, no leste da Rússia

O vulcão Shiveluch, na península de Kamchatka, no leste da Rússia, entrou em erupção. Uma densa nuvem de cinzas com 10 quilómetros de altura obrigou a restrições no tráfego aéreo. Imagens divulgadas pela agência Reuters mostram a erupção intensa do vulcão que não registava uma atividade semelhante desde 2007.

Os cientistas já tinham alertado para a iminente erupção do Shiveluch, um dos 29 vulcões da península de Kamchatka, que estão situados numa zona designada por Anel de Fogo, onde ocorrem frequentes erupções vulcânicas e sismos.

O Shiveluch é considerado um dos maiores e mais ativos vulcões da península de Kamchatka, tendo entrado em erupção pelo menos 60 vezes nos últimos 10.000 anos, embora a última erupção tenha ocorrido há mais de 15 anos.

A intensa atividade obrigou ao alerta das autoridades. A equipa de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka (KVERT) emitiu um aviso vermelho para a aviação, dando conta de que se observa uma "grande nuvem de cinzas" a oeste do vulcão e que explosões de cinzas que podem atingir os 15 quilómetros de altura podem ocorrer a qualquer momento.

"A atividade em andamento pode afetar voos internacionais ou aeronaves a voar a baixa altitude", informou a KVERT.

As autoridades ordenaram também o fecho de escolas e aconselharam os moradores das aldeias próximas a ficarem em casa, enquanto uma nuvem de cinzas se espalhava por dezenas de quilómetros em redor do vulcão, disse o chefe da região municipal de Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko, numa publicação no Telegram.

"Os residentes são aconselhados a ficar em casa e evitar viagens desnecessárias", indicou o responsável local.

Bondarenko informou que o vulcão entrou em erupção por volta das 6:30 da madrugada, hora local, e que a nuvem se espalhou por Klyuchi e Kozyrevsk, aldeias a mais de 70 quilómetros de distância.