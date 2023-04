Cartum acorda ao som de explosões e combates entre grupo paramilitar do Sudão e Exército

O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) acusou hoje o exército sudanês de o atacar com armas pesadas numa das suas bases, após semanas de tensão entre as duas unidades, numa escalada grave no país.

"As Forças de Apoio Rápido foram surpreendidas esta manhã, sábado, 15 de abril, por uma grande unidade das forças armadas que entrou no quartel-general das forças no campo de Soba em Cartum", disse o grupo num comunicado.

O grupo disse que o exército sitiou "as forças presentes para as atacar com todo o tipo de armas pesadas e ligeiras", lê-se no comunicado, citado pela agência espanhola EFE.

A televisão Al Jazeera, com sede no Qatar, tem estado a mostrar imagem em direto de algumas zonas da capital, Cartum, em que se ouvem tiros e explosões, sendo visível muito fumo, incluindo perto do palácio presidencial.

Também há relatos de combates noutras cidades do país africano.

O RSF é liderado pelo vice-presidente do Conselho Soberano e número dois do exército, Mohamed Hamdan Dagalo.

Há dois dias, o exército sudanês advertiu que o país está a atravessar uma "conjuntura perigosa" que poderá levar a um conflito armado.