Várias vítimas em tiroteio durante festa de aniversário no Alabama

Um tiroteio numa festa de aniversário no sábado à noite, no Alabama, nos Estados Unidos, fez várias vítimas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com a agência de notícias France-Presse, que cita uma fonte da polícia. No entanto, a Fox News adianta que há vítimas mortais.

O número exato de vítimas ainda não foi divulgado pelas autoridades.

No entanto, uma testemunha contou à agência de notícias BNO que viu "vários corpos cobertos com lençóis brancos".

O tiroteio aconteceu por volta das 22:30, hora local, num prédio na cidade de Dadeville, durante a festa de aniversário de um adolescente de 16 anos.

As autoridades também não divulgaram se o suspeito foi detido.

Os EUA registam um elevado número de mortes por armas de fogo.

O país tem mais armas individuais do que habitantes: um em cada três adultos possui pelo menos uma arma e quase um em cada dois adultos moram numa casa onde existe uma arma, adianta a agência Lusa.



Artigo em atualização.