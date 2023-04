Caso Ralph Yarl: homem que disparou sobre jovem é acusado de dois crimes

O homem de 84 anos que disparou sobre um jovem negro de 16 anos, em Kansas City, no estado norte-americano do Missouri, está acusado de dois crimes. Andrew D. Lester irá responder pelo crime de agressão e por ato criminoso com arma de fogo. Uma destas acusações pode corresponder a pena de prisão perpétua.

O caso aconteceu na passada quinta-feira, quando Raplh Yarl, de 16 anos, bateu à porta de Andrew D. Lester por engano. O jovem ia buscar os irmãos a casa de uns amigos, mas seguiu para a morada errada. O proprietário da casa disparou duas vezes sobre o rapaz, atingindo-o na cabeça.

Andrew D. Lester foi libertado depois de ter prestado depoimento à polícia. Segundo a denúncia criminal, o octogenário disse à polícia “que era a última coisa que queria fazer, mas que estava ‘a morrer de medo’” devido ao tamanho do jovem, à sua idade e a incapacidade que o homem tinha de se defender.

“Ele acreditava que estava a proteger-se de uma confrontação física e que não teria hipótese contra um jovem que entrasse”, cita o The Washington Post. Ele estava “visivelmente perturbado e expressava repetidamente preocupação com a vítima”.

A família do jovem afirma que a reação do proprietário da casa foi motivada por questões raciais. Uma alegação que foi confirmada pelo procurador Zachary Thompson: “Houve componente racial neste caso”, afirma sem especificar. Também a polícia tinha admitido existirem “fatores raciais”, apesar de não haver indícios que provem que foi essa a motivação do crime.