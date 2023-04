Esta noite olhe para o céu, pode assistir a um (bonito) espetáculo

Na noite deste sábado para domingo, as atenções vão estar viradas para o céu. É que, se estiver acordado e espreitar pela janela, poderá assistir a uma bonita chuva de meteoros conhecida como Líridas.

A partir do final do dia e até às primeiras horas de luz deste domingo, as Líridas vão brilhar (literalmente) no céu. O pico da chuva de meteoros acontecerá por volta das 03:00 desta madrugada e é possível que veja pelo menos 10 por hora.

A Royal Astronomical Society explica que esta chuva de Líridas produz meteoros muito brilhantes, o que torna mais fácil a sua observação, mesmo nas cidades. No entanto, o recomendado é que procure uma zona com o horizonte desimpedido e com poucos pontos de luz artificial para garantir que não perde pitada do fenómeno.