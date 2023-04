Colômbia: quando o ecoturismo ajuda a proteger reservas naturais (e não só)

A região de Casanare é uma das mais conhecidas da Colômbia pelas várias áreas protegidas. Os animais selvagens que habitam estas reservas atraem milhares de turistas.

As maravilhas da natureza, o ecoturismo e energias renováveis são a novas joias da coroa para o Governo colombiano que pretende cada vez mais cortar com a era do ouro negro. No último Fórum Económico Mundial, foi anunciado que o Executivo colombiano vai deixar de atribuir novas licenças de exploração de petróleo e gás.

Segundo informação do Ministério do Ambiente colombiano, no país há mais de 1.300 espécies que estão ameaçadas. O ecoturismo tem permitido um investimento cada vez maior nas reservas naturais.