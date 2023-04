Homem executado em Singapura por traficar um quilo de marijuana

Singapura executou, por enforcamento, um homem condenado à morte por traficar um quilo de marijuana, indicaram autoridades da cidade-Estado, ignorando vários apelos para travar a execução e abolir a pena capital.

"O singapuriano Tangaraju Suppiah, de 46 anos, teve a sentença cumprida hoje na prisão de Changi", disse à agência de notícias France-Presse um porta-voz do serviço penitenciário de Singapura.

O homem foi executado pelas 06:00 (23:00 de terça-feira em Lisboa), disse à agência de notícias EFE Kokila Annamalai, porta-voz da organização não-governamental Transformative Justice Collective, que defende a abolição da pena de morte em Singapura.

Na terça-feira, o alto-comissário para os direitos humanos da ONU, Volker Turk, tinha pedido às autoridades do país do Sudeste Asiático que travassem a execução de Tangaraju, de origem tâmil.

A ONU assumiu ter dúvidas de que o processo contra Tangaraju tenha decorrido com as garantias necessárias.

"A imposição da pena de morte por crimes relacionados com estupefacientes não é compatível com as normas e padrões internacionais", lembrou Shamdasani.