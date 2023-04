Após problemas de saúde, Erdogan reaparece na televisão

O Presidente da República turco, Recep Tayyip Erdogan, reapareceu esta quinta-feira na televisão, após uma indisposição na terça-feira que o levou a cancelar uma parte da sua agenda de campanha para as eleições presidenciais de 14 de maio.

Afetado por uma infeção viral do aparelho digestivo que o fez sentir-se mal na terça-feira à noite, na inauguração da primeira central nuclear da Turquia, Erdogan surgiu esta quinta-feira pela primeira vez desde então na televisão, com um aspeto fatigado, para ouvir uma mensagem por videoconferência do Presidente russo, Vladimir P