Autoridades oferecem recompensa para capturar atirador que matou cinco pessoas nos EUA

O homem que matou cinco pessoas numa cidade do estado norte-americano do Texas continua foragido e as autoridades oferecem cerca de 80 mil dólares (cerca de 72.600 euros) a quem tiver informações relevantes para a detenção do suspeito.



O autor do tiroteio foi identificado como Francisco Oropesa, 38 anos, de nacionalidade mexicana. O suspeito era conhecido pelos vizinhos porque gostava de disparar no jardim da sua casa.

Na noite da passada sexta-feira, o homem foi abordado pelos vizinhos para que parasse com os disparos. O suspeito não o fez e entrou numa casa e disparou sobre cinco pessoas, inclusive uma criança de oito anos, matando-as instantaneamente.

Autor dos disparos era conhecido da polícia

A polícia já tinha sido chamada a intervir algumas vezes pelo mesmo motivo, visto que era prática recorrente.

As autoridades continuam à procura do atirador e oferecem uma recompensa de 80 mil dólares para quem tiver informações relevantes para a detenção do suspeito.